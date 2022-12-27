В Болгарии потребовали вызвать посла РФ из-за дела против Грозева
Партия ГЕРБ, одержавшая победу на октябрьских выборах в парламент Болгарии, призывает болгарское министерство иностранных дел вызвать посла России Элеонору Митрофанову или даже объявить ее в розыск в нарушение конвенции о дипломатических сношениях в связи с делом в отношении болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.
«Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова должна быть вызвана в МИД в связи с делом болгарского гражданина и журналиста Христо Грозева. Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела», — отметил лидер партии бывший премьер Бойко Борисов в социальных сетях.
Днем ранее стало известно о том, что Грозев в России объявлен в розыск. По какой именно статье его разыскивают, подробности не приводятся.
25 июля в ФСБ РФ сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Как выяснилось, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.
О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно ранее в тот же день. Ведомство обнародовало переписки о планах военной разведки Украины угнать суда ВКС РФ.