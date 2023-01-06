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В Пентагоне назвали число прошедших западную подготовку боевиков ВСУ

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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Западные инструкторы подготовили около 12 тыс. боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 января, рассказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

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«Наши усилия ранее были сосредоточены на подготовке украинцев для использования конкретных поставляемых им вооружений», — заявил он в ходе брифинга.

По словам Райдера, более 3 тыс. человек прошли именно американскую программу обучения.

Ожидается, что следующий этап тренировок начнется через несколько недель. Учения пройдут в Германии. Организаторы будут готовить украинцев к работе на батальонном уровне — формированиями по 500 военных в каждом.

Ранее, 16 ноября, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

14 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что на территбудут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Позже, 24 ноября, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши.

До этого, 17 октября, главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт считает такую меру путем к эскалации конфликта на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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