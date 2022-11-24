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Канадские военные приступили к обучению украинских саперов в Польше

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
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Около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши. Об этом министр обороны Канады Анита Ананд сообщила в Twitter.

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«Они будут обучены обнаружению, идентификации и разминированию взрывных устройств», — цитирует RT главу военного ведомства.

16 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Днем ранее тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. 14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Европы будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих, сообщает телеканал «360».

В тот же день стало известно, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $500 млн. Эти средства будут выделены из объявленного на 2022 год бюджета помощи Киеву и пойдут на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

11 октября стало известно, что власти Канады направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных.

До этого, в сентябре, появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны страны также планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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