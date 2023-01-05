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Пушков заявил о «ледяной войне» между Россией и Западом

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Нынешние отношения России и Запада гораздо хуже, чем в годы холодной войны, то, что происходит сейчас, можно назвать «ледяной войной». Об этом в своем Telegram-канале 5 января написал сенатор Алексей Пушков.

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«США не хотят быть обвиненными в стремлении вернуться к холодной войне — Cold War, но на деле ведут против России Ice War — «ледяную войну», — заявил Пушков.

Он отметил, что нынешнего состояния «большого разрыва» в отношениях между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы холодной войны. По словам сенатора, это прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в «американскую орбиту» стран постсоветского пространства, которые особенно важны для России в плане безопасности.

«Эта стратегия и привела к нынешней «ледяной войне», что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности», — подытожил Пушков.

30 декабря Пушков заявил, что Запад начал уничтожать отношения с Россией в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Как указал политик, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

28 октября Пентагон опубликовал полную версию Стратегии национальной обороны США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой США, а Китай — основным вызовом. Центральным элементом 80-страничного документа является «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

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