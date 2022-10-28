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Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны США

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Пентагон опубликовал полную версию Стратегии национальной обороны США 2022 года. Документ размещен 28 октября на сайте ведомства.

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Шесть месяцев назад секретная версия Стратегии была передана американскому конгрессу. Как отметили в Пентагоне, полная версия не получила значительных изменений.

В документе Россия названа острой угрозой США, а Китай — основным вызовом. Центральным элементом 80-страничного документа является «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

Документ также призывает к верным инвестициям в технологии и указывает на новые угрозы со стороны космического, тактического ядерного оружия и новых достижений в области искусственного интеллекта.

Кроме того, в Стратегии говорится, что Вашингтон нацелен продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия и снизить риски ядерной войны. Уточняется, что приоритеты России и США в сфере дальнейшего контроля над вооружениями расходятся, что подчеркивает важность сохранения диалога.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин, говоря о новой Стратегии страны, назвал Россию «острой угрозой» в стратегии обороны США. Он уточнил, что Россия отличается от Китая тем, что не может систематично быть вызовом для США в течение долгого срока.

Как сообщала газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, Вашингтон решил ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре. Отмечалось, что бомбы будут доставлены в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что министерство обороны США в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало Россию как «острую угрозу». Армия ВС РФ «способна нанести большой ущерб», подчеркнул он.

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