Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны США

Пентагон опубликовал полную версию Стратегии национальной обороны США 2022 года. Документ размещен 28 октября на сайте ведомства.

Шесть месяцев назад секретная версия Стратегии была передана американскому конгрессу. Как отметили в Пентагоне, полная версия не получила значительных изменений.

В документе Россия названа острой угрозой США, а Китай — основным вызовом. Центральным элементом 80-страничного документа является «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

Документ также призывает к верным инвестициям в технологии и указывает на новые угрозы со стороны космического, тактического ядерного оружия и новых достижений в области искусственного интеллекта.

Кроме того, в Стратегии говорится, что Вашингтон нацелен продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия и снизить риски ядерной войны. Уточняется, что приоритеты России и США в сфере дальнейшего контроля над вооружениями расходятся, что подчеркивает важность сохранения диалога.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин, говоря о новой Стратегии страны, назвал Россию «острой угрозой» в стратегии обороны США. Он уточнил, что Россия отличается от Китая тем, что не может систематично быть вызовом для США в течение долгого срока.

Как сообщала газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, Вашингтон решил ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре. Отмечалось, что бомбы будут доставлены в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что министерство обороны США в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало Россию как «острую угрозу». Армия ВС РФ «способна нанести большой ущерб», подчеркнул он.