США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе

В США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники.

Отмечается, что о скором прибытии боеголовок объявили американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе. Хотя по первоначальному замыслу они должны были добраться до Европы к весне 2023 года.

Издание цитирует дипломатический документ, в котором указано, что бомбы будут доставлены в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в комментарии Politico сообщил, что США уже много лет проводят модернизацию в рамках программы B61 и «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале».

«Она никак не связана с текущими событиями на Украине и не ускорялась», — указал военный.

Ранее, 21 октября, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Москве получат разъяснения после разговора министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина по поводу проводимых учений НАТО по ядерному сдерживанию в Европе.

В тот же день стало известно, что главы оборонных ведомств США и России провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

До этого, 19 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала учения НАТО по ядерному сдерживанию угрозой стабильности Европейского союза (ЕС). Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. Участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов. Кроме того, как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией. При этом отмечалось, что боевое оружие не будет задействовано в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень». В альянсе заявили, что учения не связаны с текущими событиями в мире.