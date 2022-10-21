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Гаврилов указал на желание Москвы получить разъяснения по поводу учений НАТО

Дипломат Гаврилов: Москва надеется на разъяснения по поводу учений НАТО после разговора глав минобороны РФ и США
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Фото: NATO
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Москва надеется, что после разговора министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина будут даны разъяснения по поводу проводимых сейчас учений НАТО. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в пятницу, 21 октября, в эфире телеканала «Россия-24».

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«Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения. Все-таки контакт и есть контакт», — сказал он.

Дипломат заметил также, что этот инициированный Вашингтоном разговор «был нужен для устранения недопонимания и исключения рисков».

Гаврилов добавил, что российская сторона «внимательно следит за телодвижениями» НАТО, имея в виду учения альянса.

«Надеемся, что всё обойдется благополучно», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что главы оборонных ведомств США и России провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

До этого, 19 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала учения НАТО по ядерному сдерживанию угрозой стабильности Европейского союза (ЕС). Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. Участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов. Кроме того, как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией. При этом отмечалось, что боевое оружие не будет задействовано в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень». В альянсе заявили, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

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