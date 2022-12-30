Реклама
Прямой эфир
Экономика
ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
Мир
Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище
Мир
Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией
Общество
Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря
Мир
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Мир
Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley
Мир
Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд
Экономика
Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Мир
Экс-генерал США рассказал о способности ЗРК Patriot защитить только Киев
Мир
На Украине разрешили ввозить Starlink без пошлин и НДС
Мир
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Мир
Россия выразила надежду на конструктивное взаимодействие с новым правительством Израиля
Сюжет:

Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад начал уничтожать «идею общеевропейского дома» в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Об этом заявил в четверг, 29 декабря, российский сенатор Алексей Пушков.

Долгая дорога в НАТО: почему Венгрия и Турция пока не хотят расширения
Принятие Швеции и Финляндии в альянс тормозит целый ряд факторов

Политик таким образом прокомментировал слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера , который заявил, что действия России в отношении Украины «разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме».

Как указал Пушков, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

«Первую волну расширение нам объясняли «историческим долгом» Запада перед Польшей и Чехией как жертвами второй мировой войны (про Венгрию скромно умалчивали — она точно не была жертвой, поскольку была на стороне Гитлера)», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Добили» же эту идею бомбардировками Белграда и принятием в НАТО сразу семи стран в 2004 году, что считалось «немыслимым» в 1995–1997 годах.

«Так кто разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден», — резюмировал сенатор.

8 декабря секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. По его словам, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022