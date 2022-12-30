Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией

Запад начал уничтожать «идею общеевропейского дома» в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Об этом заявил в четверг, 29 декабря, российский сенатор Алексей Пушков.

Политик таким образом прокомментировал слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера , который заявил, что действия России в отношении Украины «разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме».

Как указал Пушков, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

«Первую волну расширение нам объясняли «историческим долгом» Запада перед Польшей и Чехией как жертвами второй мировой войны (про Венгрию скромно умалчивали — она точно не была жертвой, поскольку была на стороне Гитлера)», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Добили» же эту идею бомбардировками Белграда и принятием в НАТО сразу семи стран в 2004 году, что считалось «немыслимым» в 1995–1997 годах.

«Так кто разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден», — резюмировал сенатор.

8 декабря секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. По его словам, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.