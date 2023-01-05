Реклама
Прямой эфир
Мир
Сеть ресторанов McDonald’s решила прекратить работу в Казахстане
Мир
В США объяснили отказ поставлять Киеву танки Abrams техническими причинами
Мир
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
Мир
Церемония похорон Бенедикта XVI завершилась в Ватикане
Мир
Погранкомитет Белоруссии заявил о вооруженных провокациях со стороны Украины
Мир
Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП на 30%
Мир
МИД Франции не считает поставки танков Киеву соучастием в конфликте
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и Сирию
Общество
Путин провел рабочую встречу с главой КЧР Темрезовым
Общество
Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию
Мир
Столтенберг заявил об опасности недооценивания России
Мир
Эрдоган анонсировал завершение работы над дорожной картой газового хаба

Погранкомитет Белоруссии заявил о вооруженных провокациях со стороны Украины

0
Фото: Погранкомитет Республики Беларусь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границе Украины и Белоруссии фиксируются провокации с использованием оружия со стороны украинских военных, рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии. Соответствующее видео 5 января распространила пресс-служба погранкомитета республики в Telegram-канале.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай [произошел] в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов [погранкомитета Белоруссии], оскорбительные жесты угрожающие [демонстрировались] в сторону пограничников», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что сотрудники подразделений погранконтроля на провокации не реагируют.

Офицер отделения пограничного контроля Белоруссии добавил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».

«То есть государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», — заявил он.

29 декабря минувшего года на территории Белоруссии упала украинская ракета. Президент страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Сообщалось, что обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Прилет украинской ракеты от комплекса С-300 на территорию Белоруссию вряд ли мог быть случайным, считают в Минске.

30 декабря министерство обороны Белоруссии заявило, что среди версий инцидента с ракетой, произошедшего накануне, рассматривает провокацию со стороны Украины.

30 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил, что Минск даст адекватный ответ на провокации Киева.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023