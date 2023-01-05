Погранкомитет Белоруссии заявил о вооруженных провокациях со стороны Украины

На границе Украины и Белоруссии фиксируются провокации с использованием оружия со стороны украинских военных, рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии. Соответствующее видео 5 января распространила пресс-служба погранкомитета республики в Telegram-канале.

«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай [произошел] в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов [погранкомитета Белоруссии], оскорбительные жесты угрожающие [демонстрировались] в сторону пограничников», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что сотрудники подразделений погранконтроля на провокации не реагируют.

Офицер отделения пограничного контроля Белоруссии добавил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».

«То есть государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», — заявил он.

29 декабря минувшего года на территории Белоруссии упала украинская ракета. Президент страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Сообщалось, что обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Прилет украинской ракеты от комплекса С-300 на территорию Белоруссию вряд ли мог быть случайным, считают в Минске.

30 декабря министерство обороны Белоруссии заявило, что среди версий инцидента с ракетой, произошедшего накануне, рассматривает провокацию со стороны Украины.

30 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил, что Минск даст адекватный ответ на провокации Киева.