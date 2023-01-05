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Видео с пойманным на борту самолета котом в США стало вирусным

Видео с американской стюардессой, ищущей хозяина сбежавшего во время перелета кота, стало вирусным
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Фото: скриншот
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Видео со стюардессой, которая ищет хозяина кота, сбежавшего из переноски во время перелета в США, стало вирусным в Сети. Об этом в среду, 4 января, пишет New York Post.

Инцидент произошел 30 декабря на борту одного из рейсов United Airlines во время перелета из Далласа (Техас) в Сан-Франциско (Калифорния). Кот зашел в бизнес-класс, где и был пойман стюардессой. На видео девушка несет беглеца на руках через салон самолета, спрашивая пассажиров, не их ли это питомец.

Ролик был опубликован на канале Storyful Viral 4 января и набрал больше 3 тыс. просмотров. При этом, отмечается в статье New York Post, до сих пор неизвестно, как животное оказалось в салоне, ведь, согласно правилам перевозки, кот должен был находиться в специальной переноске.

Ранее, 30 декабря, в Кургане сотрудники МЧС спасли кота по имени Уголь из горящего дома. Сотрудники ведомства ликвидировали возгорание и отыскали кота, которого не смогли забрать при эвакуации хозяева.

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