Видео с пойманным на борту самолета котом в США стало вирусным

Видео со стюардессой, которая ищет хозяина кота, сбежавшего из переноски во время перелета в США, стало вирусным в Сети. Об этом в среду, 4 января, пишет New York Post.

Инцидент произошел 30 декабря на борту одного из рейсов United Airlines во время перелета из Далласа (Техас) в Сан-Франциско (Калифорния). Кот зашел в бизнес-класс, где и был пойман стюардессой. На видео девушка несет беглеца на руках через салон самолета, спрашивая пассажиров, не их ли это питомец.

Ролик был опубликован на канале Storyful Viral 4 января и набрал больше 3 тыс. просмотров. При этом, отмечается в статье New York Post, до сих пор неизвестно, как животное оказалось в салоне, ведь, согласно правилам перевозки, кот должен был находиться в специальной переноске.

Ранее, 30 декабря, в Кургане сотрудники МЧС спасли кота по имени Уголь из горящего дома. Сотрудники ведомства ликвидировали возгорание и отыскали кота, которого не смогли забрать при эвакуации хозяева.