В Кургане сотрудники МЧС спасли кота из пожара в жилом доме

В Кургане сотрудники местного МЧС спасли кота по кличке Уголь из пожара, возникшего в жилом четырехквартирном доме. Об этом ведомство сообщило 30 декабря в своем Telegram-канале.

«Возгорание площадью 50 кв. м произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, угли из которой при топке попали на сгораемые конструкции пола», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области.

Хозяин дома вместе с приятелем самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, однако, находясь в квартире, они не смогли найти питомца в дыму. Почти сразу на место прибыли 35 сотрудников МЧС, которые отыскали кота и ликвидировали пожар.

В сентябре в Московской области из жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, спасли пять кошек, собаку и попугая. Животные пробыли в здании почти три недели.