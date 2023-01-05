Путин провел рабочую встречу с главой КЧР Темрезовым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашидом Темрезовым, в ходе которой заслушал доклад о социально-экономическом развитии региона. Стенограмма их разговора опубликована 5 января на сайте Кремля.

В ходе встречи Путин обратил внимание на то, что в регионе растет промышленное производство и инвестиции. По словам Темрезова, рост наблюдается в таких областях, как гидроэнергетика, переработка и сельское хозяйство.

«Крупное предприятие открыли по переработке баранины. Оно одно из самых крупных в нашей стране. И промышленное производство в том числе: строительные материалы, цемент, известь. За счет этого мы подросли. У нас был определенный спад», — отметил Темрезов.

По его словам, спад наблюдается в строительной сфере за счет дорожного строительства. При этом по темпам ввода жилья в регионе зафиксирован абсолютный рекорд. Всего в настоящее время в регионе строится более 170 объектов, среди которых инженерная инфраструктура, школы, больницы, спортивные объекты, объекты культуры, здравоохранения и образования.

«На это надо, конечно, обратить особое внимание, имея в виду, что многие объекты социальной инфраструктуры требуют реконструкции, внимательного отношения к ним. И конечно, новое строительство нужно обязательно», — заметил Путин.

Темрезов также сообщил, что в исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина разрабатывается модель экономического развития региона. По его словам, в эту модель входят проекты «прорывного характера» общей стоимостью 160 млрд рублей в различных отраслях, реализация которых позволит создать в регионе около 10 тыс. рабочих мест.

15 декабря Темрезов провел прямую линию с жителями республики, в ходе которой были затронуты важные для региона темы. Также Темрезов ответил на вопросы населения.

30 ноября Путин заявил, что, несмотря на все текущие сложности и вызовы, планы по вводу в эксплуатацию социальных объектов и строительству жилья в России последовательно выполняются.

Он отметил, что серьезные ресурсы для комплексной модернизации обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития. При этом доля расходов государства на социальную сферу в целом последовательно увеличивается.