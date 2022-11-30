Путин заявил о выполнении планов по строительству жилья вопреки текущим вызовам

Несмотря на все текущие сложности и вызовы, планы по вводу в эксплуатацию социальных объектов и строительству жилья в России последовательно выполняются. Об этом заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.

«Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются», — сказал Путин.

Он отметил, что серьезные ресурсы для комплексной модернизации обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития. При этом доля расходов государства на социальную сферу в целом последовательно увеличивается.

28 ноября замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал «Известиям», что за январь–октябрь текущего года в России ввели в строй рекордный объем нового жилья, и сейчас на рынке установился баланс спроса и предложения.

2 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93–95 млн кв. м. По его словам, в таком случае это станет новым рекордом со времен СССР.

Летом, 29 июля, Путин на встрече с Хуснуллиным заявил, что строительная отрасль в России развивается хорошими темпами, решаются практически все задачи. Хуснуллин, в свою очередь, заверил президента, что план по вводу нового жилья в РФ в 2022 году будет выполнен.

Как сообщалось в июне, по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.