Глава Карачаево-Черкесии Темрезов провел прямую линию с населением

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел прямую линию с жителями республики. Были затронуты важные для региона темы, также Темрезов ответил на вопросы населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов отметил, что прямое общение с гражданами дает уникальную возможность выявить наболевшие вопросы и найти методы их оперативного решения.

Одной из важных тем, затронутых в ходе прямой линии, стала СВО и участие в ней мобилизованных из Карачаево-Черкесии. Как сообщил Рашид Темрезов, в республике осуществляется множество мер поддержки детей мобилизованных жителей республики. В частности, все семьи мобилизованных и добровольцев к Новому году получат по 20 тысяч рублей, а льготы для детей мобилизованных охватывают все возраста, от детского сада до поступающих в вузы.

«Для нас сегодня является безусловным приоритетом работа с семьями мобилизованных. Мы с каждой семьей на контакте и все ответственные руководители настроены на работу по поддержке детей, семей, родителей», — подчеркнул Рашид Темрезов.

Кроме того, жители, общественные организации и руководство Карачаево-Черкесии собрали и направили в помощь народу Донбасса 400 тонн различных грузов.

Кроме того, глава республики сообщил о скором открытии после реконструкции детской музыкальной школы в Черкесске.

Также Темрезов принял участие в открытии новой Соборной мечети — самой большой в республике и одной из крупнейших на Кавказе. Внутренняя высота стен здания превышает 30 метров, а высота четырех минаретов достигает 52 метров. В двух залах мечети могут одновременно находиться больше 7000 верующих.