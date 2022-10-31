На простых условиях: застройщики получили новые льготы в программе МПТ

Правительство Москвы с 2020 года реализует проект по поддержке инвесторов и антикризисному содействию экономике — программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Этой осенью мэрия упростила условия программы для девелоперов. О том, что дает этот проект столице и чем привлекателен для застройщиков, — в материале «Известий».

Работа рядом с домом

Девиз программы, стартовавшей два года назад, — «Работа рядом с домом». Она призвана простимулировать застройщиков на создание мест приложения труда при реализации их проектов.

Чтобы участие в программе было выгодным для бизнеса, власти предлагают девелоперам льготы и особые условия. Взамен застройщики на выделенных для возведения жилья участках строят также коммерческие, промышленные и социальные объекты — те самые места приложения труда.

— Для нас как для девелопера это возможность сформировать в районах, где мы реализуем в том числе жилые проекты, полноценную инфраструктуру как для наших резидентов, так и для жителей уже существующей застройки, — говорит директор проектов компании «Пионер» Николай Махоткин.

По его словам, создание рабочих мест рядом с домом помогает компании «участвовать в развитии концепции города пятнадцатиминутной доступности и в том числе активно формировать новые транспортные связи для повышения удобства жизни в мегаполисе». Сейчас компания реализует два проекта Ostankino Business Park и МФК Botanica, которые дадут городу более 11 тыс. новых рабочих мест.

В этом году программа расширилась: льготы стали доступны девелоперам, строящим объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, инвесторы получили право взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки в обмен на повышенную льготу. Если срок сократится на полгода или год, льгота увеличится на 5%, если более чем на год — на 10%.

По словам генерального директора АО «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачева, программа стимулирования создания мест приложения труда несет в себе огромную социальную составляющую.

— Очень важно, когда у жителей есть возможность работать в пешей доступности от дома, а время, которое они тратят на дорогу, они могут потратить на свои хобби и время с семьей. Именно такой концепции и придерживается проект «Рублево-Архангельское», который предусматривает создание в офисном кластере, расположенном в пешей доступности от жилых кварталов, около 77 тыс. рабочих мест, — отмечает он.

Суть программы

Для инвесторов, которые одновременно со строительством жилья создают за пределами ТТК и МКАД так называемые места приложения труда — коммерческие и социальные объекты, уменьшается плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. При этом жилые объекты и места приложения труда могут находиться в разных районах города.

Изначально программа МПТ была нацелена на создание только промышленных объектов и офисов, но в ноябре 2020 года этот перечень был серьезно расширен, в том числе по инициативе бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года в программу МПТ попали и гостиницы.

Сейчас в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», Afi Development, Capital Group, ГК «ФСК», 3S Group, «Самолета», «Сбера» и других.

Выгода для всех

Инвесторам участие в программе выгодно тем, что они получают доход не только от реализации жилья, но и бизнес-объекта, а город и его жители — дополнительные рабочие места.

В 2022 году подписано восемь контрактов с девелоперами общим объемом инвестиций 22,5 млрд рублей. По ним будут построены 19 образовательных учреждений, два торговых центра, одно офисное здание и один многофункциональный центр с деловой и торговой инфраструктурой. Москва получит благодаря этому около 5 тыс. новых рабочих мест.

Всего за время существования программы заключено 25 контрактов с предполагаемым объемом инвестиций почти 106 млрд рублей. На новых объектах будет создано 34,5 тыс. рабочих мест. Новые объекты — это 18 детских садов, 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, по одному промышленному комплексу, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спорткомплексу.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК «ФСК» Сергей Пшеничников говорит, что бизнес осознает важность создания не просто жилых комплексов, но и объектов, которые станут центром притяжения района.

— Они дадут городу дополнительные рабочие места, а жителям наших ЖК — всю необходимую инфраструктуру, поэтому мы участвуем в программе. Она в первую очередь позволяет создавать мультифункциональные пространства при строительстве ЖК, — подчеркивает Пшеничников.

В рамках программы стимулирования создания МПТ компания занимается двумя проектами. Первый — ЖК Sydney City, в котором появится деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. Площадь объекта составит 56 тыс. кв. метров. Сумма инвестиций — 7,4 млрд рублей. Кроме офисов проект предполагает создание торговых площадей и кафе. А это около 1,7 тыс. рабочих мест. Также в Sydney City запланированы муниципальные школа и детский сад. В них смогут получить работу более 100 человек.

Второй проект — строительство в Молжаниновском районе промышленного технопарка площадью 20,7 тыс. кв. м. Инвестиции ГК ФСК составят 1,1 млрд рублей. Здесь будет создано не менее 600 рабочих мест. Город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства домов ЖК «1-й Ленинградский».

Льготные условия

Чтобы мотивировать девелоперов на участие в программе, московские власти дали больше времени на реализацию некоторых проектов и сделали проще процесс привлечения других компаний к строительству.

— Соисполнителем проекта могла ранее стать только компания, в которой не менее 75% акционеров входят в состав акционеров основного инвестора проекта. Сегодня эта цифра изменена на 51%, что позволит девелоперам привлекать большее количество организаций к созданию мест приложения труда, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Предельный срок соглашения, в рамках которого должны создаваться объекты МПТ, находящиеся в составе жилого здания, увеличился. Раньше он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади объекта, а теперь договор будет действовать до завершения строительства всего дома.

Обычно при выделении льготы учитываются общая площадь планируемого МПТ, тип объекта и его расположение. Выбор района тоже имеет значение: льготы выше там, где экономическая ситуация требует дополнительного стимулирования создания мест приложения труда.

В период действия соглашения по созданию МПТ город контролирует, как эксплуатируются промышленные объекты, гостиницы и сооружения, предназначенные для оказания логистических услуг. Здания при этом находились в залоге у столицы. Теперь залогом может стать любая недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью или его вообще можно заменить на безотзывную банковскую гарантию.

Еще одно упрощение: теперь инвестору необязательно иметь право собственности на объект МПТ, поскольку для застройщика жилья деятельность по управлению гостиницами, промышленными и логистическими объектами не является профильной.

Где работает программа

Новые объекты по программе появятся во всех районах Москвы. Так, в ЦАО построят спортивный комплекс. В Восточном административном округе появится деловой центр, в ЗАО — пять деловых центров, один торговый центр, три детских сада и школа. В СЗАО запланированы две общеобразовательные школы и детский сад, в САО — промышленный технопарк и детский сад. В СВАО построят деловой и торгово-офисный центры, в ВАО — торгово-офисное здание, в ЮВАО — торговый и торгово-развлекательный комплексы. В ЮАО возведут торговый центр, три детских сада и две школы. В ЮЗАО построят технологический парк и три детских сада и школу.

В ТиНАО расположатся производственно-логистический комплекс, два промышленных технопарка, многофункциональный центр, также пять школ и шесть детских садиков. В ЗелАО построят детский сад и школу и возведут промышленный технопарк.

Технопарки, по мнению директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова, наиболее гибкий вид МПТ.

— Нехватка современных качественных производственных площадей обеспечивает востребованность таких технопарков со стороны арендаторов, в том числе из наукоемких сегментов, — подчеркивает он.

Capital Group в рамках программы создает несколько промышленных технопарков. Флагманским проектом стало строительство совместного с особой экономической зоной «Москва» технопарка в Алабушево (Зеленоград) площадью более 100 тыс. кв. м.