Amazon планирует сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов

Одна из крупнейших торговых онлайн-площадок США, Amazon, сократит 18 тыс. сотрудников, об этом сообщает телеканал CNBC. Решение приняли из-за необходимости уменьшения расходов, передает телеканал «Известия». По словам экспертов, сокращение станет одним из самых масштабных за всю историю компании. В конце ноября в Amazon работало около 1,54 млн человек. Штат расширяли во время пандемии коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.