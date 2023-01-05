Реклама
Прямой эфир
Общество
Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию
Мир
Столтенберг заявил об опасности недооценивания России
Мир
Эрдоган анонсировал завершение работы над дорожной картой газового хаба
Общество
В Москве и МО объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных холодов
Общество
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Мир
В Ватикане началась церемония похорон Бенедикта XVI
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Общество
В Чечне простились с Хасбулатовым
Мир
Немецкий политолог указал на невозможность для Киева «вернуть» Крым и Донбасс
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $700 впервые с сентября 2021 года
Происшествия
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

Amazon планирует сократить 18 тыс. сотрудников для уменьшения расходов

0
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из крупнейших торговых онлайн-площадок США, Amazon, сократит 18 тыс. сотрудников, об этом сообщает телеканал CNBC. Решение приняли из-за необходимости уменьшения расходов, передает телеканал «Известия». По словам экспертов, сокращение станет одним из самых масштабных за всю историю компании. В конце ноября в Amazon работало около 1,54 млн человек. Штат расширяли во время пандемии коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023