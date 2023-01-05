ВСУ выпустили по ДНР более 330 снарядов за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 4 января выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) 332 снаряда различных калибров. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На донецком направлении было зафиксировано 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). На ясиноватском направлении было восемь обстрелов из артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм.
На горловском направлении произошло 18 обстрелов также из артиллерии 155, 152 и 122 мм.
Под вражеским огнем оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка.
Ранее в этот день в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в Донецке умер мужчина, получивший ранения в результате обстрела Петровского района города.
Тогда же сообщалось, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 122 и 155 мм по Донецку и Ясиноватой в ДНР. ВФУ наносили удары по городу и населенному пункту с разницей в полчаса, отмечалось в сообщении представительства республики в СЦКК.
2 января в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека. Также в этот день был обстрелян Киевский район Донецка, по которому было выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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