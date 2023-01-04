Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Эстонии указал на отсутствие причин бороться с русским языком
Мир
В ФРГ потребовали отставки главы минобороны Кристин Ламбрехт
Мир
В Бельгии признали отсутствие влияния западных санкций на жизнь россиян
Армия
Путин заявил о планах РФ и дальше развивать боевой потенциал ВС
Экономика
«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в Китай
Мир
В бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»
Армия
Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в дальний поход по нескольким океанам
Общество
Мишустин призвал защитить находящуюся за границей интеллектуальную собственность россиян
Спорт
Сербский специалист Ивич возглавил ФК «Краснодар»
Мир
FT указала на формирование Китаем нового энергетического миропорядка
Мир
Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Сюжет:

Скончался раненный в результате обстрела ВСУ житель Донецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке умер мужчина, получивший ранения в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района города. Об этом 4 января сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

Как рассказал ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района пострадал мужчина в возрасте около 60 лет. По информации штаба территориальной обороны ДНР, от полученных ранений он скончался.

Утром этого же дня сообщалось, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 122 и 155 мм по Донецку и Ясиноватой в ДНР. ВФУ наносили удары по городу и населенному пункту с разницей в полчаса, отмечалось в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

2 января, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека. Также в этот день был обстрелян Киевский район Донецка, по которому было выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023