Скончался раненный в результате обстрела ВСУ житель Донецка

В Донецке умер мужчина, получивший ранения в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района города. Об этом 4 января сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района пострадал мужчина в возрасте около 60 лет. По информации штаба территориальной обороны ДНР, от полученных ранений он скончался.

Утром этого же дня сообщалось, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 122 и 155 мм по Донецку и Ясиноватой в ДНР. ВФУ наносили удары по городу и населенному пункту с разницей в полчаса, отмечалось в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

2 января, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека. Также в этот день был обстрелян Киевский район Донецка, по которому было выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».