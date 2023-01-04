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После перехода на евро в Хорватии взлетели цены

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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После перехода на евро жители Хорватии начали массово жаловаться на резкое повышение цен на продукты и услуги заведений общественного питания. Об этом сообщил хорватский портал Index во вторник, 3 января.

«До введения евро граждане больше всего боялись роста цен. Хорватия уже три дня находится в еврозоне, и действительно произошло повышение цен. Социальные сети пестрят различными примерами многочисленных повышений цен после введения евро, будь то магазины, услуги вроде парикмахерских или плата за парковку», — говорится в материале.

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Большинство жалоб объединяет то, что при переходе на евро в магазинах и кафе имело место округление до целого числа евро или центов в большую сторону, пишут авторы статьи.

Как утверждается на портале, факт роста цен на многие товары и услуги подтвердил и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филипович, заявив, что «произошло недопустимое повышение цен».

Сообщается также, что премьер-министр страны Андрей Пленкович объявил в своем аккаунте Twitter, что созвал встречу с соответствующими министрами и инспекционными органами по вопросу скачка цен.

«Введение евро не повод повышать цены на товары и услуги», — отметил Пленкович.

Днем ранее заместитель главы Национального движения Польши и депутат сейма Кшиштоф Босак заявил, что Хорватия, совершив переход на евро, лишилась основного атрибута суверенитета и возможности влиять на свой финансовый рынок. Он отметил, что правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть Центрального банка Франкфурта-на-Майне.

Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона 1 января 2023 года. Евро является государственной валютой 20 из 27 стран Евросоюза.

В связи с членством в ЕС в Хорватии был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу. Обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.

8 декабря страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Она включает 27 государств с единой системой пограничного контроля. Для вступления необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена.

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