Польский депутат объявил о потере Хорватией суверенитета

Хорватия лишилась основного атрибута суверенитета и возможности влиять на свой финансовый рынок, заявил замглавы Национального движения Польши и депутат сейма Кшиштоф Босак 2 января в микроблоге. Так он отреагировал на вступление Хорватии в Евросоюз (ЕС) и переход на евро.

«Сегодня еще одно государство Европы утратило основной атрибут суверенитета … возможность проводить денежно-кредитную политику и иметь влияние на свой финансовый рынок. Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка Франкфурта-на-Майне», — написал он в Twitter.

Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона 1 января 2023 года. Евро является государственной валютой 20 из 27 стран Евросоюза.

В связи с членством в ЕС в Хорватии предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу. Обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.

8 декабря страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Она включает 27 государств с единой системой пограничного контроля. Для вступления необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена.