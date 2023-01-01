Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону
Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Об этом 1 января сообщил портал 24.sata.
Теперь евро стал государственной валютой 20 из 27 стран Евросоюза, в регионе проживает около 347 млн человек. В течение двух недель евро постепенно заменит хорватскую куну.
Предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу. Кроме того, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.
Что касается Шенгена, то в него помимо 23 стран Евросоюза входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Власти Хорватии надеются, что вступление страны в Шенген привлечет новых туристов. Также это облегчит пассажирские перевозки или доставку грузов.
8 декабря страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
Шенгенская зона включает в себя 27 государств, у которых существует единая система пограничного контроля. Для вступления необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена.