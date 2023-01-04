ВСУ обстреляли жилой квартал в Васильевке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 4 января, обстреляли жилой квартал в Васильевке Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Прилет тяжелого (снаряда тяжелой артиллерии. — Ред.) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», — написал Рогов.

Как он отметил, зафиксировано минимум четыре прилета снарядов тяжелой артиллерии. Рогов подчеркнул, что удары украинскими боевиками были нанесены по жилому многоэтажному дому возле военной комендатуры.

«Было как минимум четыре прилета тяжелого. Удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры», — уточнил председатель.

Ранее Рогов уведомил о прогремевших в ночь с 3 на 4 января на подконтрольной Киеву территории Запорожья взрывах. Мирное население рассказало по меньшей мере о шести взрывах. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги. Рогов написал в Telegram-канале, что «после прилетов появилось зарево, которое [было] видно практически из всех частей города».

29 декабря 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал о взрывах ночью в подконтрольной Киеву Запорожской области. Он отметил, что прозвучало не менее пяти взрывов.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

30 сентября Запорожская, Херсонская области, а также ЛДНР вошли в состав Российской Федерации.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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