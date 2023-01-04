Реклама
Прямой эфир
Общество
На Алтае умер прославившийся после первенства Европы по футболу медведь Жора
Мир
Госдеп заявил о скором начале работы Трейси в качестве посла США
Общество
Появились кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по больнице в Токмаке
Армия
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Мир
Захарова раскритиковала слова главы минкульта Литвы о русской культуре
Мир
Jazeera Airways сообщила об открытии рейсов Кувейт–Москва со 2 февраля
Мир
В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд
Общество
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Происшествия
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Армия
Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО
Мир
Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине
Мир
Армия Израиля сообщила о неудачном запуске ракеты из сектора Газа
Сюжет:

Пленный боец ВСУ рассказал об обучении канадскими инструкторами

Пленный боец ВСУ рассказал, как канадские инструкторы обучают украинских солдат
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В программу обучения канадскими инструкторами украинских солдат среди прочего входит тактика городских боев. Об этом в среду, 4 января, рассказал пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Лищук.

Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
В канун Нового года из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Сам пленный военный, по его словам, призвался 6 октября. В тот же день для него и остальных из группы украинских солдат началось обучение в Великобритании, которое включало тактику как полевую, так и городскую.

«Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора. Военнослужащие служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании», — приводит слова Лищука «РИА Новости».

Он добавил, что инструкторы обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80. В частности, с помощью симулятора NLAW (шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты). В общей сложности обучение длилось 35 дней, после чего бойцов ВСУ переправили в подразделение в Житомире, оттуда — на фронт.

Ранее, 16 ноября, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Двумя днями ранее, 14 ноября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на территории Евросоюза (ЕС) будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Позже, 24 ноября, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши.

До этого, 17 октября, главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт считает такую меру путем к эскалации конфликта на Украине.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023