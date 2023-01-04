Пленный боец ВСУ рассказал об обучении канадскими инструкторами

В программу обучения канадскими инструкторами украинских солдат среди прочего входит тактика городских боев. Об этом в среду, 4 января, рассказал пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Лищук.

Сам пленный военный, по его словам, призвался 6 октября. В тот же день для него и остальных из группы украинских солдат началось обучение в Великобритании, которое включало тактику как полевую, так и городскую.

«Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора. Военнослужащие служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании», — приводит слова Лищука «РИА Новости».

Он добавил, что инструкторы обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80. В частности, с помощью симулятора NLAW (шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты). В общей сложности обучение длилось 35 дней, после чего бойцов ВСУ переправили в подразделение в Житомире, оттуда — на фронт.

Ранее, 16 ноября, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Двумя днями ранее, 14 ноября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на территории Евросоюза (ЕС) будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Позже, 24 ноября, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши.

До этого, 17 октября, главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт считает такую меру путем к эскалации конфликта на Украине.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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