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Историк Спицын назвал Хасбулатова деятельным участником развала СССР

Историк Спицын назвал Хасбулатова одним из участников развала СССР
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР. Такое заявление 3 января сделал историк Евгений Спицын.

В разговоре с «Известиями» он объяснил свою позицию тем, что Хасбулатов, будучи председателем Верховного Совета, призвал депутатов голосовать за Беловежские соглашения. По мнению историка, если бы эти соглашения не были ратифицированы РСФСР, то СССР бы не распался.

Последний председатель: умер Руслан Хасбулатов
Бывший глава Верховного Совета скончался на 81-м году жизни

«А затем этот господин затеял личную ссору с [первым президентом России Борисом] Ельциным. В результате произошел так называемый конституционный кризис, каждый тянул одеяло на себя. Всё это закончилось расстрелом Верховного Совета и ликвидацией советской власти. Вот именно тогда была ликвидирована советская власть. И гибелью многих и многих людей», — сказал Спицын.

Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет ранее в этот день. Стало известно, что последний председатель Верховного Совета РСФСР скончался у себя на даче в Подмосковье.

Похороны Хасбулатова состоятся послезавтра, 5 января, в родовом селе Толстой-Юрт.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года. Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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