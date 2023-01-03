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Названо место похорон Хасбулатова

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Грозном. Об этом 3 января сообщил его родственник в разговоре с ТАСС.

«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова [пройдут траурные мероприятия]», — отметил источник агентства.

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока не известно.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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