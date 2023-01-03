Последний председатель: умер Руслан Хасбулатов
Один за другим уходят титаны советской и российской политики конца ХХ столетия. Сегодня, 3 января, стало известно о кончине Руслана Хасбулатова. «Известия» вспоминают вехи жизни последнего председателя Верховного Совета РСФСР.
В 80-е и 90-е годы прошлого века его имя была на слуху наравне с Горбачевым и Ельциным. Впрочем, судьба сыграла с Русланом Имрановичем злую шутку: ворвавшись в большую политику в первых рядах «ельцинской гвардии», встав в 1991 году против «августовского путча», спустя всего два года он оказался по другую сторону баррикад. События октября 1993-го он так и не сумел простить своему бывшему соратнику и до конца дней именовал его «диктатором», главным виновником бед России.
Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов на внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР
Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном, происходил из тейпа Харачой. Детство и юность его пришлись на тяжкие и несправедливые для всего чеченского народа годы — сталинскую депортацию. Казахстан стал для юного Руслана, как и для тысяч его земляков, второй родиной. Именно оттуда он, с отличием закончив школу, отправился в Москву — поступать на юридический факультет МГУ. После завершения курса в 1965 году, успешно прошел аспирантуру на экономическом факультете старейшего университета страны. В 1970 году на заседании специализированного учёного совета МГУ защитил кандидатскую, в 1980 году — докторскую диссертацию. С 1978 года занимался преподавательской работой в знаменитой «Плешке», тогда Институте народного хозяйства, а ныне Российском экономическом университете им. Плеханова.
В Подмосковье 3 января скончался политик Руслан Хасбулатов. В 1990-м он был избран народным депутатом от Чечено-Ингушской АССР. Спустя год занял пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Хасбулатов сыграл важную роль в провале «августовского путча». Он стал автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП. Будучи доктором экономических наук Руслан Хасбулатов долгие годы преподавал в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Каким запомнился бывший политик — в галерее «Известий». На фото: первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов принимает участие во встрече представителей экспертов союзных республик, участвующих в подготовке предложений для создания союзного договора, июнь 1990 года
Борис Ельцин и председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР, июль 1991 года
И.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов приветствует москвичей на митинге перед зданием Совета Федерации, посвященном победе российской демократии над реакцией, август 1991 года
Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов (крайний слева), президент России Борис Николаевич Ельцин (в центре) и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (слева). Перед подписанием Федеративного договора, март 1992 года
Заседание Съезда народных депутатов РФ под руководством Руслана Хасбулатова проходит при свечах, так как в здании отключены телефоны, вода и свет, сентябрь 1993 года
Чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации. 2 октября состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова и вице-президента РФ Александра Руцкого в осажденном Доме Советов, октябрь 1993 года
Участник митинга оппозиционных сил Чечни и его глава Руслан Хасбулатов, август 1994 года
Депутат Госдумы от Чечни Асланбек Аслаханов и Руслан Хасбулатов (справа) на пресс-конференции, посвященной теракту на Дубровке, 25 октября 2002 года
Преподаванию Хасбулатов был верен всю свою долгую жизнь, и, возможно, так и остался бы уважаемым профессором, эрудитом, знатоком права и экономики, непревзойденным собеседником — именно так о нем отзывались все, кому довелось учиться у него или работать с ним. Но в жизнь профессора Хасбулатова, как, впрочем, и в жизни миллионов советских людей, вмешалась большая политика — объявленная Горбачевым «перестройка». То, что сперва казалось очередной партийной фикцией, потом дуновением свежего воздуха, а позже — дурной шуткой, стало для Хасбулатова трамплином к вершинам карьеры политического деятеля.
Параллельно с научной работой он был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию и принимал активное участие в разработке закона об аренде, ставшего одним из краеугольных камней экономической реформы. Неудивительно, что, как только КПСС ослабила хватку на пульсе общества и отказалась от роли политического гегемона, амбициозные и образованные представители интеллигенции с головой окунулись в политическую жизнь. Среди них был и Руслан Хасбулатов.
Рабочая поездка председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по России, 1992 год
Еще в 1989 году он выдвигался в народные депутаты СССР коллективом своего института, но не прошел регистрационное «сито». На следующий год он баллотировался уже в Верховный Совет РСФСР по Грозненскому национально-территориальному округу № 137 Чечено-Ингушской АССР. В предвыборной программе выступал за единую Россию с широкими правами автономий, за равноправный союз с другими суверенными республиками, за создание демократических структур власти и превращение местных Советов в действительные органы самоуправления с правом местного законотворчества.
На I Съезде народных депутатов РСФСР на него обратил внимание другой восходящий актор тогдашней политической сцены — Борис Ельцин. Он и предложил Хасбулатова на пост своего первого зама как председателя Верховного Совета. Вскоре сам Ельцин был избран президентом РСФСР и сложил полномочия. Хасбулатов три месяца исполнял обязанности спикера парламента главной республики СССР, а 29 октября 1991 года на V съезде народных депутатов был избран председателем Верховного Совета.
Во время «августовского путча» Хасбулатов безоговорочно выступил на стороне законной на тот момент власти — что означало фактически на стороне Ельцина. «Было страшно. Но я и мои соратники осознавали, что, если путч победит, могут быть еще более ужасные последствия. И еще я слишком хорошо знал, как и многие наши депутаты, сколько трагедий случилось только потому, что люди не хотели активно выступать против беззакония», — вспоминал он много позднее в интервью «Известиям».
Президент РСФСР Борис Ельцин и исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов (слева направо) на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, созванной в связи с попыткой государственного переворота в СССР членами ГКЧП
Однако отношения с бывшим начальником уже были на грани разлада, и вконец испортились, когда после развала СССР Ельцин начал проявлять откровенно авторитарные тенденции. В 1993 году Хасбулатов как спикер парламента не поддержал идею референдума о доверии Ельцину и призвал к проведению досрочных депутатских и президентских выборов. Противостояние депутатов и ельцинской команды вылилось в кровопролитие октября 1993-го, споры о причинах и масштабах которого продолжаются до сих пор.
Для Хасбулатова поражение в ходе октябрьских событий означало уход с политической сцены. «Моя политическая деятельность очень дорого обошлась мне», — признавался он годы спустя. Впрочем, признание в научной среде осталось за ним безоговорочно: член-корреспондент РАН, почетный доктор Болонского, Каирского и Бар-Иланского университетов, автор более 750 научных работ. Как политика его часто называли «непредсказуемым» — в этом определении, безусловно, была доля истины. Однако в памяти современников и потомков Руслан Хасбулатов останется как один из верных духу Закона деятелей бурных событий конца 80-х — начала 90-х.