Последний председатель: умер Руслан Хасбулатов

Один за другим уходят титаны советской и российской политики конца ХХ столетия. Сегодня, 3 января, стало известно о кончине Руслана Хасбулатова. «Известия» вспоминают вехи жизни последнего председателя Верховного Совета РСФСР.

В 80-е и 90-е годы прошлого века его имя была на слуху наравне с Горбачевым и Ельциным. Впрочем, судьба сыграла с Русланом Имрановичем злую шутку: ворвавшись в большую политику в первых рядах «ельцинской гвардии», встав в 1991 году против «августовского путча», спустя всего два года он оказался по другую сторону баррикад. События октября 1993-го он так и не сумел простить своему бывшему соратнику и до конца дней именовал его «диктатором», главным виновником бед России.

Последний председатель Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов на внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном, происходил из тейпа Харачой. Детство и юность его пришлись на тяжкие и несправедливые для всего чеченского народа годы — сталинскую депортацию. Казахстан стал для юного Руслана, как и для тысяч его земляков, второй родиной. Именно оттуда он, с отличием закончив школу, отправился в Москву — поступать на юридический факультет МГУ. После завершения курса в 1965 году, успешно прошел аспирантуру на экономическом факультете старейшего университета страны. В 1970 году на заседании специализированного учёного совета МГУ защитил кандидатскую, в 1980 году — докторскую диссертацию. С 1978 года занимался преподавательской работой в знаменитой «Плешке», тогда Институте народного хозяйства, а ныне Российском экономическом университете им. Плеханова.

RIA_841486 В Подмосковье 3 января скончался политик Руслан Хасбулатов. В 1990-м он был избран народным депутатом от Чечено-Ингушской АССР. Спустя год занял пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Хасбулатов сыграл важную роль в провале «августовского путча». Он стал автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП. Будучи доктором экономических наук Руслан Хасбулатов долгие годы преподавал в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Каким запомнился бывший политик — в галерее «Известий». На фото: первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов принимает участие во встрече представителей экспертов союзных республик, участвующих в подготовке предложений для создания союзного договора, июнь 1990 года Фото: РИА Новости/Юрий Сомов RIA_2891921 Борис Ельцин и председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР, июль 1991 года Фото: РИА Новости/Юрий Сомов RIA_430890 И.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов приветствует москвичей на митинге перед зданием Совета Федерации, посвященном победе российской демократии над реакцией, август 1991 года Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIA_36019 Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов на гражданской панихиде во время похорон погибших в ночь на 21 августа 1991 года, август 1991 года Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIA_6397621 Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов (крайний слева), президент России Борис Николаевич Ельцин (в центре) и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (слева). Перед подписанием Федеративного договора, март 1992 года Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIA_44659 Президент РФ Борис Ельцин (слева) и председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов (справа) во время подписания российско-украинских документов в Дагомысе, июнь 1992 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской RIA_85171 Заседание Съезда народных депутатов РФ под руководством Руслана Хасбулатова проходит при свечах, так как в здании отключены телефоны, вода и свет, сентябрь 1993 года Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко RIA_3114507 Чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации. 2 октября состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова и вице-президента РФ Александра Руцкого в осажденном Доме Советов, октябрь 1993 года Фото: РИА Новости/Виталий Савельев TASS_17895074 Участник митинга оппозиционных сил Чечни и его глава Руслан Хасбулатов, август 1994 года Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин TASS_83398 Депутат Госдумы от Чечни Асланбек Аслаханов и Руслан Хасбулатов (справа) на пресс-конференции, посвященной теракту на Дубровке, 25 октября 2002 года Фото: ТАСС/Юрий Машков

Преподаванию Хасбулатов был верен всю свою долгую жизнь, и, возможно, так и остался бы уважаемым профессором, эрудитом, знатоком права и экономики, непревзойденным собеседником — именно так о нем отзывались все, кому довелось учиться у него или работать с ним. Но в жизнь профессора Хасбулатова, как, впрочем, и в жизни миллионов советских людей, вмешалась большая политика — объявленная Горбачевым «перестройка». То, что сперва казалось очередной партийной фикцией, потом дуновением свежего воздуха, а позже — дурной шуткой, стало для Хасбулатова трамплином к вершинам карьеры политического деятеля.

Параллельно с научной работой он был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию и принимал активное участие в разработке закона об аренде, ставшего одним из краеугольных камней экономической реформы. Неудивительно, что, как только КПСС ослабила хватку на пульсе общества и отказалась от роли политического гегемона, амбициозные и образованные представители интеллигенции с головой окунулись в политическую жизнь. Среди них был и Руслан Хасбулатов.

Последний председатель Рабочая поездка председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по России, 1992 год Фото: РИА Новости/В. Чистяков

Еще в 1989 году он выдвигался в народные депутаты СССР коллективом своего института, но не прошел регистрационное «сито». На следующий год он баллотировался уже в Верховный Совет РСФСР по Грозненскому национально-территориальному округу № 137 Чечено-Ингушской АССР. В предвыборной программе выступал за единую Россию с широкими правами автономий, за равноправный союз с другими суверенными республиками, за создание демократических структур власти и превращение местных Советов в действительные органы самоуправления с правом местного законотворчества.

На I Съезде народных депутатов РСФСР на него обратил внимание другой восходящий актор тогдашней политической сцены — Борис Ельцин. Он и предложил Хасбулатова на пост своего первого зама как председателя Верховного Совета. Вскоре сам Ельцин был избран президентом РСФСР и сложил полномочия. Хасбулатов три месяца исполнял обязанности спикера парламента главной республики СССР, а 29 октября 1991 года на V съезде народных депутатов был избран председателем Верховного Совета.

Во время «августовского путча» Хасбулатов безоговорочно выступил на стороне законной на тот момент власти — что означало фактически на стороне Ельцина. «Было страшно. Но я и мои соратники осознавали, что, если путч победит, могут быть еще более ужасные последствия. И еще я слишком хорошо знал, как и многие наши депутаты, сколько трагедий случилось только потому, что люди не хотели активно выступать против беззакония», — вспоминал он много позднее в интервью «Известиям».

Последний председатель Президент РСФСР Борис Ельцин и исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов (слева направо) на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, созванной в связи с попыткой государственного переворота в СССР членами ГКЧП Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Однако отношения с бывшим начальником уже были на грани разлада, и вконец испортились, когда после развала СССР Ельцин начал проявлять откровенно авторитарные тенденции. В 1993 году Хасбулатов как спикер парламента не поддержал идею референдума о доверии Ельцину и призвал к проведению досрочных депутатских и президентских выборов. Противостояние депутатов и ельцинской команды вылилось в кровопролитие октября 1993-го, споры о причинах и масштабах которого продолжаются до сих пор.