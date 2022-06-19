Хранитель секретов: умер Геннадий Бурбулис

Уходит с политической сцены — и из жизни — поколение государственных деятелей, с которыми был связан распад СССР и подписание Беловежских соглашений. В воскресенье , 19 июня, стало известно, что на 77-м году жизни в Баку скоропостижно скончался Геннадий Бурбулис , бывший госсекретарь при президенте РСФСР, один из ближайших соратников Бориса Ельцина. «Известия» вспоминают биографию политика.

Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске в рабочей семье. Отец работал мастером на Первоуральском хромпиковом заводе, был членом парткома предприятия. Мать служила там же экономистом-нормировщиком. Не слишком обычная для Урала фамилия (ударение — на первый слог) досталась Геннадию от деда по отцу, переехавшим в эти места из Литвы еще до революции.

После окончания средней школы пошел работать слесарем на завод к отцу, затем — служба в ракетных войсках, а в 1969 году — поступление на философский факультет Уральского государственного университета. Словом, обычное начало биографии советского интеллигента в первом поколении, из тех, кого А.И. Солженицын именовал несколько обидным термином «образованщина». Впрочем, философия в те годы была партийной наукой — и еще студентом 26-летний Бурбулис вступает в ряды КПСС. Пролетарское происхождение и партийность сыграли свою роль в становлении карьеры будущего госсекретаря: после окончания альма-матер он остается в стенах университета на преподавательской работе.

Хранитель секретов Президент России Борис Николаевич Ельцин и вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис в аэропорту Минска Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа: Его жизнь и история связана с эпохой Бориса Ельцина. Мое мнение: мы сегодня от этой эпохи имеем больше отрицательного, чем положительного. Поэтому о человеке говорят либо хорошо, либо ничего. Я лучше ничего не буду говорить

До 1983 года Бурбулис объяснял студентам тонкости марксистско-ленинской философии. Защитил диссертацию и пошел на повышение: стал заведующим кафедрой общественных наук, заместителем директора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске. Бурбулис уже тогда отличался феноменальным чутьем на изменения политической конъюнктуры. Вскоре после объявления новым генсеком КПСС Горбачевым курса на «перестройку», «гласность» и «ускорение» апологет марксизма и автор книги «Духовность и рациональность» (1986) организует в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна» — разумеется, с одобрения местных партийных властей.

Впрочем, будущий соратник Ельцина уже явно понимал, что горком, обком и даже, возможно, ЦК начинают отходить на второй план. Начав с культурных вопросов, к январю 1988 года «Трибуна» перешла к обсуждению демократизации и свободных выборов. В сентябре 1988 года создается свердловское отделение «Мемориала» (организация впоследствии признана иноагентом и ликвидирована решением суда), и Бурбулис становится его председателем. Вскоре на волне популизма Бурбулис становится народным депутатом СССР, председателем подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. Именно тогда он сближается со своим земляком Борисом Ельциным, а после избрания последнего президентом РСФСР становится первым (и последним) госсекретарем республики.

Хранитель секретов Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников: Об ушедших плохо не принято говорить, а хорошего о нем я не могу ничего вспомнить. Сам он говорил о себе, что он отец раздела СССР и того, что происходило в Беловежской пуще. Но лично у меня это не вызывает никакого одобрения

Именно Бурбулис был одним из главных архитекторов Беловежских соглашений — именно он и подписывал их от России вместе с Ельциным. После распада страны он занял также пост первого вице-премьера. Влияние Бурбулиса на Ельцина, по воспоминаниям очевидцев, было безмерно — но в той же мере росла и непопулярность самого Бурбулиса и среди простых людей страны, и среди политической элиты. К весне 1992 года Ельцин и сам заметно охладел к своему советнику. Перед началом VI Съезда народных депутатов в апреле Бурбулис был снят с поста зампреда правительства, а в ноябре была упразднена и должность госсекретаря. Бурбулис ушел в тень и занялся бизнесом, но в 1993 году вернулся в политику — сперва в качестве депутата Госдумы, а в 2001 году был приглашен в Новгородскую область на позицию вице-губернатора по взаимодействию с палатами Федерального собрания, затем стал сенатором. В 2007 году подал в отставку, занимался преподавательской работой, основал собственную «Школу политософии «Достоинство».

К сожалению, в последние годы жизни политик огульно критиковал внешнеполитические решения руководства России, а в интервью украинским СМИ заявлял о желании вернуть Крым в состав Украины. Это, разумеется, не могло не вызывать досады даже у старых друзей Бурбулиса, видевших, как бывший госсекретарь всё отчетливее занимает антигосударственную и антироссийскую позицию.

Хранитель секретов На митинге памяти, приуроченном к 24-й годовщине событий августа 1991 года, в Москве Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Политолог Дмитрий Фетисов: Он был человеком, который длительное время — в начале и середине 1990-х — влиял и на экономику, и на политику страны. Его, конечно, можно назвать личностью исторической. Однако в последние 10 лет он «выпал», полностью ушел на пенсию. Его не было ни видно, ни слышно. В этом плане его можно назвать здравым человеком, который вовремя нашел момент, когда нужно уйти со сцены