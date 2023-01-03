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Правозащитник Барака счел катастрофой для мира победу Запада на Украине

Правозащитник Барака предрек глобальную военную агрессию Запада в случае победы на Украине
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Запад может решиться на глобальную военную агрессию, если достигнет успехов на Украине. Таким предположением во вторник, 3 января, поделился активист и правозащитник Аджаму Барака.

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«Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества», — написал он в своем Twitter.

По мнению правозащитника, такой исход только укрепит стремление западных государств удерживать господство силовыми методами. Под этим подразумевается, в числе прочего, продолжение активных действий в рамках военной стратегии Вашингтона.

Накануне американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг выразил мнение, что западный империализм ожидает коллапс в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине.

Ранее, 1 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться. По его словам, в текущей ситуации киевский режим особенно остро нуждается в западной военной поддержке.

30 декабря военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive назвал пять возможных сценариев начала третьей мировой войны в 2023 году. В частности, он отметил, что ситуация на Украине может перерасти в крупный конфликт, если одна из сторон решится на рискованные шаги.

До этого, 29 декабря, бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса». Квасьневский указал на то, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с американским президентом Джо Байденом у руля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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