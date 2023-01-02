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В США предсказали коллапс Запада после поражения на Украине

Американский политик Янг: Запад ждет коллапс после поражения на Украине
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Западный империализм ожидает коллапс в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине. Об этом 2 января на своей странице в Twitter сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

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Также он отметил, что факторами, которые развалят империализм, станут обвал доллара и обратное влияние антироссийских санкций США на Вашингтон.

«Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара. США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс», — подчеркнул он.

Янг назвал эти условия идеальным штормом.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot. Украинский президент Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

Тогда же отмечалось, что Белый дом на фоне кризиса в собственной экономике выделит Украине $1,85 млрд в качестве военной помощи.

В конце октября президент Сербии Александр Вучич отметил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации на Украине, которое можно назвать идеальным штормом.

По его словам, стороны конфликта не собираются уступать и придерживаются противоположных позиций.

В том же месяце президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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