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В США описали пять сценариев для развязывания третьей мировой войны в 2023 году

19Fortyfive описал пять сценариев для развязывания третьей мировой войны в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Seaman Hunter Day
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Вероятность начала третьей мировой войны в 2023 году увеличивается, в настоящее время существует пять возможных сценариев. Об этом 30 декабря заявил военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive.

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«В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — говорится в материале.

Так, причиной начала войны, по мнению эксперта, может стать ситуация на Украине. Однако, прямое столкновение России и НАТО во время украинского конфликта автор назвал маловероятным. По его словам, ситуация может перерасти в крупный конфликт, если одна из сторон решится на рискованные шаги.

Вторым сценарием начала третьей мировой войны Фарли назвал борьбу Китая с Тайванем. Он подчеркнул, что готовность администрации президента США Джо Байдена занять рискованную риторическую позицию в защиту Тайваня свидетельствует о том, что Вашингтон действительно обеспокоен перспективами нападения Китая.

Третьей причиной начала третьей мировой войны эксперт назвал конфликт Турции и Греции. По его словам, обе страны являются членами НАТО и накаляют обстановку внутри альянса.

Четвертым и пятым сценариями оказались обострения конфликтов на Корейском полуострове, а также между Китаем и Индией.

«За последние несколько месяцев напряженность в отношениях между Сеулом и Пхеньяном неуклонно росла, а провокации Северной Кореи <...> вызвали агрессивную риторическую реакцию с Юга. <...> Продолжаются спорадические бои между Китаем и Индией. Хотя реальные ставки контроля над небольшими кусочками территории в почти непригодной для жизни горной местности остаются неуловимыми, ни Китай, ни Индия не отступили от конфликта», — сообщил автор статьи.

29 декабря бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул, и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с Байденом у руля.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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