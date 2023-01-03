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Минобороны подтвердило удар по району ж/д станции Дружковка в ДНР

Минобороны: в районе ж/д станции Дружковка уничтожены две пусковые установки РСЗО HIRMAS
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Фото: РИА Новости Константин Михальчевский
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В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS» производства США, сообщил во вторник, 3 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Краматорска российские военные вскрыли позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) и также уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

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По его словам, в районе Дружковки российскими войсками также были уничтожены четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к этим системам, шесть вражеских автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Конашенков также сообщил об уничтожении пяти складов украинской армии.

«В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное Запорожской области уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Еще один склад вооружения и военной техники ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области», — рассказал официальный представитель Минобороны России.

Ранее в тот же день сообщалось, что предположительно удар по базе ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала. В момент, когда корреспондент Поль Гаснье готовился снимать репортаж в районе Краматорска в непосредственной близости прогремел взрыв.

Днем ранее Конашенков рассказал о ликвидации в ДНР более 70 иностранных наемников, в том числе в районе Краматорска.

31 декабря, Минобороны сообщало о поражении российскими войсками трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донбассе.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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