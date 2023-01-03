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Съемочная группа французского телеканала TMC попала под обстрел в ДНР

Французский телеканал ТМС сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел в окрестностях Краматорска
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Фото: TMC
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Съемочная группа французского телеканала TMC попала под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры с места происшествия попали в эфир в понедельник, 2 января.

Отмечается, что корреспондент Поль Гаснье вместе с командой готовился снимать репортаж в районе Краматорска, когда в непосредственной близости прогремел взрыв.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

Предположительно, целью удара мог стать пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако в Министерстве обороны РФ не давали комментариев по поводу этой ситуации.

Ранее в этот день официальный представитель российского МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 70 иностранных наемников, в том числе в районе Краматорска.

До этого, 13 ноября, находящийся в Донецке греческий журналист Афанасий Аргиракис сообщил о регулярных обстрелах города со стороны украинских военных и раскритиковал западные СМИ за однобокое освещение ситуации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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