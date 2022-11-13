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Греческий репортер обвинил Запад в замалчивании происходящего в Донбассе

Греческий журналист Аргиракис: западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе с 2014 года
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Западные СМИ намерено игнорируют обстановку в Донбассе. Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил греческий журналист Афанасий Аргиракис в беседе с «РИА Новости».

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«Видно, что есть информационная блокада. И показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине. Я думаю, что это целенаправленно», — сказал он.

По словам репортера, на Западе, в том числе в Греции, с 2014 года по сей день не освещают обстановку в восточных регионах, затронутых конфликтом. Аргиракис привел в пример Донецк, в котором проживает в настоящее время и который регулярно подвергается обстрелам.

Ранее, 20 октября, французский телеканал прервал связь с корреспонденткой в прямом эфире после того, как она упомянула об ударах по Херсону со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При монтаже выпуска для сайта данный отрывок был вырезан.

Накануне канадский журналист Киан Бекст сообщил, что ему предлагали написать материал проукраинской направленности за взятку в $1 тыс.

До этого, 9 октября, добровольный участник спецоперации по защите Донбасса из Италии указал на замалчивание регулярных атак националистов, которым подвергается Донецк, и гибели мирных жителей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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