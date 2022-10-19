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Канадский журналист рассказал о подкупе западных СМИ Киевом

Киан Бекст: Киев подкупает западных журналистов для проукраинской пропаганды
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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Власти Киева готовы платить «тысячи грязных долларов» за проукраинскую пропаганду в западных средствах массовой информации. Об этом сообщил 19 октября канадский журналист правых взглядов Киан Бекст.

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По словам репортера, ему поступило предложение от украинского коллеги написать за взятку в $1 тыс. статью, в которой бы защищалась позиция Украины.

«С его слов, уже несколько моих коллег якобы сидят на зарплате у Киева и за пару публикаций мне заплатят больше, чем средний украинец зарабатывает в месяц», — написал Бекст в Twitter.

Позже канадец начал переписку с «заказчиком» и стал задавать себе вопросы относительно методов работы Киева, предположив, что таким образом Украина решила потратить выданные ей деньги США и Евросоюза (ЕС).

«Откуда они берут эти деньги? Это что, наши собственные налоги идут на Украину, а затем их тратят, подкупая СМИ для поддержки «правильного» мнения? Я думал, что Украина на хорошей стороне — почему они проплачивают журналистов?» — предложил Бекст поразмышлять и своим подписчикам.

В свою очередь, канадский портал The Counter Signal опубликовал статью, в которой раскрываются детали переписки с украинской стороной о подкупе СМИ. Журналисты указали, что Киев пытается контролировать информационную повестку, в то время как НАТО продолжает отправлять в бывшую республику СССР оружие и тренирует солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 октября генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс сообщил, что без военной поддержки США и НАТО Украина не сможет продержаться даже месяца. Он указал на «полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы выдержать под натиском России» и 30 дней.

17 октября сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн, а также разворачивание тренировочной миссии для украинских военных за пределами Украины. Позже стало известно, что Киев получит от США первые зенитные комплексы NASAMS в ближайшее время.

14 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

18 августа первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что ряд западных стран поняли бессмысленность оказания военной помощи Украине. Потому что в Киеве всё либо уничтожается российскими войсками, либо продается, либо разрушается. При этом кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне участившихся в регионе атак украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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