Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных. Об этом 17 октября сообщается в распространенном заявлении по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил. С учетом нового шестого транша в размере €500 млн, общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит €3,1 млрд», — отмечается в документе.

Кроме того, сообщается, что военное оборудование, которое будет профинансировано из новых выделяемых средств, «соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством».

«В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны», — указывается в заявлении.

Ранее в тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил ВСУ различным военным функциям».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

РФ не раз отмечала, что поставки оружия и другая военная помощь Киеву, увеличивают вовлеченность Запада в конфликт, что несет риск прямого столкновения России и НАТО.



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