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На Украине сообщили о скором получении ЗРК NASAMS от США

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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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Киев в скором времени ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS. Об этом 17 октября заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

14 октября Резников сообщал, что NASAMS из США прибудут на Украину в течение октября.

О том, что Киев получит американские ПВО, 16 сентября сообщал представитель министерства обороны США, генерал Пэт Райдер. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

В свою очередь, 11 октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Ракетные системы NASAMS представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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