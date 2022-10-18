Без военной поддержки США и НАТО Украина не сможет продержаться даже месяца. Об этом 16 октября заявил генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Он указал на «полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца».

Саймс добавил, что решение Белого дома предоставить Киеву право вето на любые договоренности, затрагивающие Украину, между Вашингтоном и Москвой, является ошибочным.

По мнению гендиректора The National Interest, ошибочно полагать, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта.

17 октября председатель комитета Европарламента по вопросам внешней политики Дэвид Макаллистер заявил, что Украина могла бы «одалживать» вооружения у стран Евросоюза (ЕС). Макаллистер добавил, что ЕС мог бы предоставить средства на оплату расходов по аренде.

В тот же день сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн, а также разворачивание тренировочной миссии для украинских военных за пределами Украины. Позже стало известно, что Киев получит от США первые зенитные комплексы NASAMS в ближайшее время.

15 октября заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил о поражении НАТО на Украине в связи с крахом проекта Запада «анти-Россия». Таким образом Грушко отреагировал на высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга от 11 октября о том, что поражение украинской стороны станет поражением НАТО.

За день до этого после ударов ВС РФ по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

В сентябре генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, на данный момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне участившихся в регионе атак украинских боевиков.

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