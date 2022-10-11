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Итальянский доброволец раскритиковал замалчивание обстрелов Донецка

Giornale: сражающийся на стороне России итальянец заявил о замалчивании обстрелов Донецка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Итальянский военнослужащий, принимающий участие в защите населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), указал на замалчивание факта обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою позицию он высказал в интервью с Giornale в воскресенье, 9 октября.

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«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около 15 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — возмутился боец с позывным «Спартак».

Он добавил, что присоединился к союзным войскам, чтобы положить конец смертям и приблизить наступление мира.

По словам итальянца, он сражается на стороне ДНР уже около восьми лет и не планирует останавливаться.

«Я хотел бороться за дело, которое считал своим. Я хотел чувствовать себя свободнее. Здесь я нашел то, что искал», — подчеркнул военнослужащий.

10 октября отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что киевский режим ведет геноцид русскоязычного населения на Украине с 2014 года. Он также добавил, что, если бы в современном украинском законодательстве вместо «запретить Россию» поставили бы фразу «запретить евреев», получилась бы цитата из правовой базы нацистской Германии 30-х годов ХХ века.

До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин указал, что трагедия в Донбассе является результатом деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Он подчеркнул, что долгом России является оказание помощи Донбассу, а все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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