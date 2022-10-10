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Офицер разведки США обвинил власти Киева в многолетнем геноциде русских

Офицер разведки США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских в стране
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Фото: commons.wikimedia.org
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Киевский режим с 2014 года ведет геноцид русскоязычного населения на Украине. Об этом 10 октября заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Интервьюер канала поинтересовался у экс-разведчика, в связи с чем президент России Владимир Путин в недавнем выступлении назвал правительство украинского лидера Владимира Зеленского нацистским режимом, и попросил ответить на вопрос, «происходит ли на Украине дискриминация евреев».

«Это геноцид против русского населения. Всё началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента страны, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры», — объяснил военный.

Он также добавил, что, если бы в современном украинском законодательстве вместо «запретить Россию» поставили бы фразу «запретить евреев», получилась бы цитата из правовой базы нацистской Германии 30-х годов ХХ века.

До этого, 5 сентября, президент России указал, что трагедия в Донбассе является результатом деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Он подчеркнул, что долгом России является оказание помощи Донбассу, а все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева.

7 июля Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Президент России пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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