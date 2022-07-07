Путин заявил о готовности РФ сделать все необходимое для жителей Донбасса
Россия и ее руководство будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе. Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент России Владимир Путин.
«Россия, российские правительство, российское руководство всё будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают», — отметил глава государства во время встречи с победителями четвертого сезона конкурса флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России».
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