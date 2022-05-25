Восстановлением ЛНР и ДНР займутся крупные девелоперы

Крупнейшие российские девелоперы с большими финансовыми возможностями и способностью к быстрой релокации и масштабированию бизнеса будут первыми претендовать на участие в работах по восстановлению Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в среду, 25 мая.

Но также для участия в этой работе необходимо привлекать устойчивых региональных застройщиков, готовых к этому, оставив для них определенную нишу, полагает депутат.

«Речь идет в первую очередь о людях, которые долгие годы жили под огнем киевского режима, и это государственная задача, обеспечить восстановление разрушенной инфраструктуры, дать гражданам ДНР и ЛНР возможность жить в комфортных и безопасных городах», — сказал парламентарий.

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Накануне «Известия» сообщали, что Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил создать при Минстрое Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС. Соответствующее письмо организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Служба необходима в том числе для координации и организации работ по восстановлению ДНР и ЛНР. В процессе восстановления республик стройотрасль может расшириться на 15–20%, что положительно скажется на рынке, полагают специалисты.

Якубовский отметил, что, учитывая изменения климата и влияние этого процесса на учащение различных природных катаклизмов процесс оперативного устранения последствий должен быть отлажен. Нужно, чтобы он происходил без постоянного контроля первых лиц государства, как это было, например, при ликвидации последствий наводнения в Тулуне в Иркутской области, считает он.

С другой стороны, создание целой отдельной структуры со своим бюрократическим аппаратом может оказаться избыточным и экономически нецелесообразным в условиях адаптации российской экономики к санкционному давлению, полагает депутат.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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