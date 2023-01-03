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В Москве хотят удвоить сеть наземного метро в 2023 году

Собянин анонсировал двукратный рост сети наземного метро Москвы в 2023 году
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Сеть наземного метро в Москве увеличится в два раза в текущем году. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник, 3 января.

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«Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что в прошлом году закончилась реконструкция или заново были построены девять пригородных вокзалов.

«Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 — это еще 171 км путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта <…> Кроме того, в 2023 году мы планируем завершить строительство <или> реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов», — подчеркнул градоначальник.

Как добавил Собянин, к концу 2023 года сформируется основной каркас наземного метро.

«Но, конечно, четыре диаметра МЦД — это не конец, а лишь середина большой работы. В планах — реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью», — резюмировал мэр Москвы.

Днем ранее Собянин уведомил об открытии 14 новых станций московского метрополитена в 2023 году. Он пообещал, что «город станет ближе для 500 тыс. москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта Внуково».

30 декабря 2022 года Собянин провел техзапуск последнего участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской». Он объявил о завершении строительства БКЛ и начале пусконаладочных работ.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км. На данный момент на участке четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

13 декабря глава департамента транспорта города Максим Ликсутов, говоря об МЦД-4, рассказал, что благодаря новой линии наземного метро москвичи получат минимальные интервалы движения, выгодные тарифы, обновленную инфраструктуру и поезда.

В этот же день НИИ «Мостранспроект» выпустил новую перспективную карту Московского метрополитена и центральных диаметров до 2030 года. На карте появилось пять МЦД вместо нынешних двух. Так, D3 будет следовать от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома, D4 — от Железнодорожной до Апрелевки, а D5 — от Пушкино с разветвлением на Фрязино-пассажирскую и Щелково до станции Домодедово.

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.

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