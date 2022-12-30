В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря провел техзапуск последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Каширской» до «Нижегородской».

Собянин указал, что строительство БКЛ завершено и теперь начинаются пусконаладочные работы.

«Через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами», — сказал градоначальник.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км.

На участке четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Общая протяженность БКЛ — 70 км (31 станция и три электродепо).

В октябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году.