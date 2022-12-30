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В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро

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Фото: stroi.mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря провел техзапуск последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Каширской» до «Нижегородской».

Собянин указал, что строительство БКЛ завершено и теперь начинаются пусконаладочные работы.

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«Через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами», — сказал градоначальник.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км.

На участке четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Общая протяженность БКЛ — 70 км (31 станция и три электродепо).

В октябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году.

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