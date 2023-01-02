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В метро Москвы откроют 14 новых станций в 2023 году

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В метро Москвы откроют 14 новых станций в 2023 году. Об этом в понедельник, 2 января, заявил сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Девять из новых станций откроется на Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Собянин подчеркнул, что за счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. Так, москвичи смогут экономить на некоторых маршрутах до 35–45 минут в день.

В 2023 году на БКЛ достроят и реконструируют станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща» и «Рижская».

Помимо этого, в новом году откроются еще пять новых станций — в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный.

«Город станет ближе для 500 тыс. москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта Внуково, — говорится в сообщении.

Также в 2023 году продолжится строительство двух новых радиусов — Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро.

30 декабря Собянин провел техзапуск последнего участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской». Он указал, что строительство БКЛ завершено и теперь начинаются пусконаладочные работы.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км. В настоящий момент на участке четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

В октябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году.

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