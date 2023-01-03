Тысячи болельщиков прибыли на церемонию прощания с Пеле

Тысячи болельщиков приходят на стадион города Сантос, чтобы проститься с футболистом Пеле. «Известия» пообщались с фанатами, прибывшими на церемонию 2 января.

Многие признаются, что не видели игры Пеле вживую, однако хорошо знают его по голам. Футболиста считают вдохновителем для многих бразильцев.

«Я знаю о Пеле из-за моего отца, для него Пеле был кумиром. Папа научил меня футболу. И Пеле — это самый главный человек в мире футбола», — сказал один из фанатов.

Как сказал другой поклонник спортсмена, Пеле равно футбол. Мужчина со своей семьей приехал из другого города, чтобы проститься с футболистом. По его словам, если бы Пеле переродился, то стал бы мячом, поскольку он и футбол неразделимы.

Пришедшая на церемонию прощания девушка узнала о легендарном футболисте от отца. Он ей рассказал, как Пеле изменил историю футбола.

«Тот футбол, который мы знаем и о котором мы говорим, — это футбол, который подарил нам Пеле», — отметила она.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Гроб с телом Пеле прибыл на стадион клуба «Сантос» 2 января. Люди приезжают на прощание с футболистом целыми семьями. Многие поклонники одеты в футболки национальной сборной Бразилии или клуба Santos. По окончании церемонии прощания гроб провезут по улицам города, в том числе и мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Семья Пеле приняла решение поместить его тело в мавзолей вместо выбранного им самим места погребения. При жизни Пеле принял решение, что он будет похоронен в своем родном городе Сантос на девятом этаже самого высотного кладбища в мире Necrópole Ecumênica.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.