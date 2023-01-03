Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров высоко оценил взаимоотношения РФ и Сербии в 2022 году
Мир
Около 65 тыс. человек пришли поклониться Бенедикту XVI
Общество
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий с 2023 года
Мир
ЕС призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности
Мир
В Анкаре заявили о приверженности мирному урегулированию на Украине
Спорт
ФИФА предложила переименовать по стадиону в каждой стране в честь Пеле
Мир
Болтон усомнился в целесообразности членства Турции в НАТО
Мир
Байден опроверг данные о переговорах по ядерным учениям с Южной Кореей
Экономика
Цены на газ в Европе выросли до $894 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Два мирных жителя погибли при обстреле Рубежного со стороны ВСУ
Мир
В Киеве заявили о попытках властей скрыть масштаб урона от артударов
Мир
Съемочная группа французского телеканала TMC попала под обстрел в ДНР

Тысячи болельщиков прибыли на церемонию прощания с Пеле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи болельщиков приходят на стадион города Сантос, чтобы проститься с футболистом Пеле. «Известия» пообщались с фанатами, прибывшими на церемонию 2 января.

Многие признаются, что не видели игры Пеле вживую, однако хорошо знают его по голам. Футболиста считают вдохновителем для многих бразильцев.

Король в поле: умер великий Пеле
Один из главных футболистов ХХ столетия скончался на 83-м году жизни

«Я знаю о Пеле из-за моего отца, для него Пеле был кумиром. Папа научил меня футболу. И Пеле — это самый главный человек в мире футбола», — сказал один из фанатов.

Как сказал другой поклонник спортсмена, Пеле равно футбол. Мужчина со своей семьей приехал из другого города, чтобы проститься с футболистом. По его словам, если бы Пеле переродился, то стал бы мячом, поскольку он и футбол неразделимы.

Пришедшая на церемонию прощания девушка узнала о легендарном футболисте от отца. Он ей рассказал, как Пеле изменил историю футбола.

«Тот футбол, который мы знаем и о котором мы говорим, — это футбол, который подарил нам Пеле», — отметила она.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Гроб с телом Пеле прибыл на стадион клуба «Сантос» 2 января. Люди приезжают на прощание с футболистом целыми семьями. Многие поклонники одеты в футболки национальной сборной Бразилии или клуба Santos. По окончании церемонии прощания гроб провезут по улицам города, в том числе и мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Семья Пеле приняла решение поместить его тело в мавзолей вместо выбранного им самим места погребения. При жизни Пеле принял решение, что он будет похоронен в своем родном городе Сантос на девятом этаже самого высотного кладбища в мире Necrópole Ecumênica.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023