Гроб с телом Пеле прибыл на стадион для гражданской панихиды

Гроб с телом бразильского «Короля футбола» Пеле прибыл на стадион клуба Santos, где пройдет гражданская панихида по спортсмену. Об этом 2 января рассказал сын футболиста Эдсон Шолби ду Насименту на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Приехали домой», — написал сын спортсмена, поставив геолокационную метку стадиона Vila Belmiro — «храма футбола».

Сообщается, что все желающие проститься с футболистом смогут это сделать начиная с 10:00 по местному времени (16:00 мск). Гостям стадиона позволят пройти мимо гроба, который поместят в центре поля под навесом. По окончанию церемонии гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе и мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Ранее в этот день семья Пеле приняла решение поместить его тело в мавзолей вместо выбранного им самим места погребения. При жизни Пеле принял решение, что он будет похоронен в своем родном городе Сантосе на девятом этаже самого высотного кладбища в мире Necrópole Ecumênica, имеющем 32 этажа. Выбор места был связан с игровым номером его отца.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.