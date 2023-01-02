Поклонники Пеле начали прощаться со своим кумиром

Поклонники бразильского «Короля футбола» Пеле начали прощаться с кумиром на стадионе клуба Santos в одноименном городе в штате Сан-Паулу. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает портал G1.

Многие поклонники одеты в футболки национальной сборной Бразилии или клуба Santos. Люди прибывают на прощание с футболистом целыми семьями.

Попрощаться с футболистом приехали также его родственники, друзья, бывшие игроки клуба и представители власти.

Бывший игрок и друг Пеле Клодоальдо заявил, что тот был ему братом.

«Пеле достиг своего максимума как спортсмен», — сказал он.

Прилегающие к стадиону улицы оцеплены полицией.

Гроб с телом Пеле прибыл на стадион клуба ранее в этот день. По окончанию церемонии прощания гроб провезут по улицам города, в том числе и мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Семья Пеле приняла решение поместить его тело в мавзолей вместо выбранного им самим места погребения. При жизни Пеле принял решение, что он будет похоронен в своем родном городе Сантосе на девятом этаже самого высотного кладбища в мире Necrópole Ecumênica.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.