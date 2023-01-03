FT обвинила Венгрию в подрыве единства Евросоюза по вопросу Украины

Сложности в отношениях между Киевом и Будапештом негативно влияют на единство Европейского союза (ЕС) в отношении ситуации на Украине. Об этом в воскресенье, 1 января, написала газета The Financial Times.

Издание приводит слова главы венгерского исследовательского института Political Capital Петера Креко. По его мнению, Будапешт, в отличие от многих членов ЕС, старается сохранять полноценный диалог с Москвой, в частности, поддерживая полный штат российского посольства в стране. Более того, число дипломатов из России в Венгрии вдвое больше их коллег в Варшаве, Праге и Братиславе.

Отмечается, что Венгрия зависима от российских энергоносителей и не хочет причинять вред своей экономике антироссийскими санкциями.

В издании напомнили, что Венгрия раньше уже выступала за ослабление санкционного давления на Россию. Так, Будапешт блокировал участие Киева в заседаниях альянса НАТО и отказывался поставлять Украине вооружения.

Дипломат из одной из стран Евросоюза обратил внимание на дискриминационные законы на Украине в отношении этнических венгров, из-за которых отношения Киева и Будапешта сейчас «находятся на минимальном уровне». Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, допустил, что политические расхождения Венгрии с ЕС еще напомнят о себе, например весной, когда в Брюсселе будет обсуждаться разблокировка причитающихся средств из фондов Евросоюза.

Ранее, 28 декабря, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал угрозой жизни вступление Украины в состав НАТО. Он также напомнил, что по уставу альянса в его состав не может войти государство, в настоящий момент находящееся на грани конфликта или уже в него втянутое.

Помимо этого, Балаш Орбан заявил, что Венгрия планирует в 2023 году предложить странам Евросоюза пересмотреть вопрос об антироссийских санкциях. По его мнению, надо четко обсудить, какие ограничения имеют смысл, а какие наносят вред скорее самому ЕС.

Между тем 15 декабря ЕС утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд. Первоначально Польша и Венгрия наложили вето на решение Еврокомиссии.

Кроме того, Reuters написало, что Венгрия разменяла свое согласие на частичную разморозку обещанных ей Брюсселем средств. Также и Польша изменила свое решение, поддержав выделение денег Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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