Цены на газ в Европе выросли до $894 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе достигла отметки $894,1 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE 2 января.
Исходя из этих данных, цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент открытия торгов составляла $777,3, а по их итогам достигла отметки $894 за 1 тыс. куб. м. Зафиксирован рост на 5,9%.
Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Cornwall Insight сообщило, что, несмотря на все усилия по компенсации дефицита газа, высокие цены на голубое топливо в Европе сохранятся как минимум до конца этого десятилетия.
Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Европу, которая стремится добиться независимости от российского газа, ждет суровая зима.
До этого, 30 декабря, цены на газ в Европе впервые с 16 февраля опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
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