Реклама
Прямой эфир
Общество
В первый день года в Москве установлен температурный рекорд
Мир
Матвиенко сообщила о передаче президенту Бразилии послания Путина
Мир
Великобритания объявила о прекращении импорта СПГ из России с 1 января
Мир
Депутат ЕП предложил ограничить передвижения между Литвой и Белоруссией
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы
Мир
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на инаугурацию Лулы де Силвы
Общество
Пушилин рассказал о сбитых с помощью ПВО украинских снарядах в новогоднюю ночь
Общество
В РФ на 27 тыс. человек возрастет предельное количество сотрудников МВД
Мир
Почти 200 человек пострадали в Италии из-за фейерверков
Мир
Матвиенко рассказала о готовности президента Бразилии перезапустить отношения с РФ
Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Вологдой
Армия
ВС РФ 31 декабря поразили места запуска украинских ударных беспилотников
Сюжет:

В МВФ предрекли Европе тяжелую зиму без российских энергоресурсов

Глава МВФ Георгиева: Европу без российского газа ждет суровая зима
0
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Европу, которая стремится добиться независимости от российского газа, ждет суровая зима. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью телеканалу CBS 1 января.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

Георгиева указала, что мир оказался гораздо более устойчивым, чем казалось ранее.

«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — уточнила она, выразив при этом надежду, что Европа сумеет стать независимой от газа из РФ.

Энергокризис в Европе возник в том числе из-за введения санкций против российских ресурсов.

Так, 10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.

В тот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. Однако, по его мнению, Европа всё равно сможет справиться с кризисом благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023