В МВФ предрекли Европе тяжелую зиму без российских энергоресурсов
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Европу, которая стремится добиться независимости от российского газа, ждет суровая зима. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью телеканалу CBS 1 января.
Георгиева указала, что мир оказался гораздо более устойчивым, чем казалось ранее.
«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — уточнила она, выразив при этом надежду, что Европа сумеет стать независимой от газа из РФ.
Энергокризис в Европе возник в том числе из-за введения санкций против российских ресурсов.
Так, 10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.
В тот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. Однако, по его мнению, Европа всё равно сможет справиться с кризисом благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.
Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
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